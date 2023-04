Glück im Unglück hatte ein Drachenflieger am Samstag in St. Lorenzen im Mürztal. Der Mann war aus noch unbekannter Ursache mit seinem Schirm abgestürzt und hatte sich in sieben Metern Höhe unverletzt in einem Baum verhangen. Eine Person, die den Absturz beobachtet hatte, alarmierte sofort die Einsatzkräfte.