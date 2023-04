Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war am Dienstag gegen 13.05 Uhr mit seinem Pkw auf der B 116 von Bruck an der Mur kommend in Fahrtrichtung Oberaich unterwegs. Zeitgleich lenkte eine 56-Jährige ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Die Frau geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin kam es zur Kollision.