An die ORF-Castingshow "Starmania 22" denkt Kevin Gratz auch ein Jahr später noch gerne zurück. Der Weststeirer, der aus Edelschrott stammt und inzwischen in Kapfenberg lebt und arbeitet, schied nach der zweiten Finalshow aus. Auf seine Auftritte wird er noch immer angesprochen: "Es war ein Riesenspektakel. Ich habe danach viele Auftritte gehabt, etwa bei 'Wenn die Musi spielt' in Kärnten, und ich wurde sogar als Stargast zu einer Hochzeit eingeladen." Der Rummel sei zwar abgeklungen, aber noch immer werde er etwa am Arbeitsplatz erkannt. "Dann freue ich mich, wenn mir erzählt wird, dass ich Leute inspiriert habe", erzählt Gratz.