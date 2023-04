In den beiden Arbeitsmarkt-Bezirken Bruck und Mürzzuschlag waren im Vormonat 700 Personen in Schulungen. Dabei ist das Arbeitsmarktservice (AMS) bestrebt, die Menschen für jene Berufe zu qualifizieren, in denen eklatanter Personalmangel herrscht. Die Pflege ist einer dieser Bereiche. Laut Winfried Seidinger, dem stellvertretenden Leiter des AMS Mürzzuschlag, bemüht man sich, schon die Ausbildung möglichst attraktiv zu machen: "Im Rahmen der Pflegestiftung gibt es auch ein Pflegestipendium. Dabei bekommen die Teilnehmer um die 1400 Euro schon während der Ausbildung."