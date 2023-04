Wie es genau dazu kam, ist am Mittwochmorgen noch offen. Am Dienstagabend dürfte es jedenfalls zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Mann gekommen sein, der um 18 Uhr im Bereich der Südbahnstrecke in Kindberg unterwegs war. Daraufhin meldete sich ein Passant bei den Einsatzkräften, der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.