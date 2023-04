Deutliche Spuren hinterließ ein Brand in einer Kindberger Wohnung direkt im Stadtzentrum. In der Küche einer offenbar unbewohnten Wohnung war am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen, das sich daraufhin ausbreitete. Daraufhin rückten die Kameradinnen und Kameraden der FF Kindberg-Stadt gemeinsam mit der FF Kindtal, der Feuerwehr Kindberg-Dörfl, der Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf und der Betriebsfeuerwehr Voestalpine Tubulars zur Brandbekämpfung aus.