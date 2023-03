Am Montag war ÖVP-Urgestein Franz Fischler Gast der Historikerin Anita Ziegerhofer in der Reihe "Talk im Museum" in Bruck. Am Rande dieser Veranstaltung nahm der ehemalige Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar auch Stellung zur umstrittenen Koalition seiner ÖVP mit den Freiheitlichen in Niederösterreich. Fischler meinte zwar, dass es ihm nicht zustehe, diese Koalition zu beurteilen, "schon gar nicht, wenn sie noch nicht einmal begonnen hat". Aber was bis jetzt vom Koalitionspakt bekannt ist, irritiere ihn schon sehr, wie er weiter ausführte.