Nördlich von Frohnleiten ist am Nachmittag ein Brand am Bahndamm ausgebrochen. Laut Polizei dürfte Funkenflug durch einen Güterzug der Auslöser gewesen sein. Vier Brandherde sind im Ortsteil Wannersdorf entstanden, wovon einer dieser Brandherde größer ist und unter intensivem Feuerwehreinsatz gelöscht wurde. "Der Brand ist auf extrem steiles und felsiges Gelände übergegriffen", so Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung. 14 Feuerwehren aus mehren Bezirken mit rund 90 Kräften standen im Löscheinsatz, ebenso der Hubschrauber des Innenministeriums.

Der Hubschrauber des Innenministeriums fliegt Löschwasser zum Brandort © BFVGU/Buchgraber

"Für die Einsatzkräfte ist es extrem herausfordernd. Schwierig ist es auch, das Löschwasser aus der Mur zum Brandgeschehen zu bringen", erklärte Buchgraber. Gegen 19.30 Uhr war der Brand so weit unter Kontrolle, dass ein Großteil der Kräfte wieder abgezogen wurde. Einige Feuerwehrleute halten über Nacht jedoch Brandwache. Freitagfrüh soll das Gebiet mit einer Drohne überflogen werden.

Zugreisende brauchen Geduld

Auswirkungen hatten der Brand und die Löscharbeiten vor allem auf den Zugverkehr. Zwischen den Bahnhöfen Mixnitz-Bärenschützklamm und dem Bahnhof Frohnleiten ist die Südbahn unterbrochen. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde rasch ein Schienenersatzverkehr zwischen Mixnitz-Bärenschützklamm und Frohnleiten eingerichtet. Auch für den Fernverkehr fuhren Ersatzbusse zwischen Graz und Bruck. Dadurch kam es zu Verzögerungen. Kurz vor 19 Uhr wurde die Südbahnstrecke laut ÖBB wieder freigegeben.