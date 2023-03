Der Erfolgslauf von Astrid und Andreas Krainer vom "Genießerhotel Krainer" in Langenwang geht weiter. Nachdem das Duo im November des Vorjahres bereits vom "Gault & Millau" mit vier Hauben (17 Pkt.) ausgezeichnet wurde, gab es im heute erschienenen Guide "A la Carte" ebenfalls eine satte Aufwertung um drei Punkte. Damit dürfen sich die Krainers mittlerweile über 85 Punkte freuen.

Und dass die Hochsteiermark ein fruchtbarer Boden für alle Genussmenschen ist, zeigt auch die Aufwertung des Wirtshauses "Steirereck" in Turnau am Pogusch. Gleich um vier Punkte konnte sich das Reitbauer-Team steigern und hält damit aktuell 90 Punkte. Geht es nach den Machern des Guides, ist die beachtliche Aufwertung dem Umbau und der neuen, erweiterten Küchenlinie geschuldet.

Die Nummer 1 in der Steiermark: die "Geschwister Rauch" aus Trautmannsdorf mit 95 Punkten © adler & wald

Bestes Restaurant im Steiermark-Ranking: die "Geschwister Rauch" in Bad Gleichenberg/Trautmannsdorf mit 95 Punkten. Richard Rauch beweist damit erneut mit seiner Schwester Sonja, dass sie nach wie vor zu den absoluten Topbetrieben des Landes zählen.

Ex aequo auf Platz zwei mit 94 Punkten: die "Weinbank" von Gerhard Fuchs und Christian Zach in Ehrenhausen sowie Harald Irka im "Pfarrhof" St. Andrä im Sausal. Neu im Ranking dank einer Generationsverjüngung und zahlreichen Neuerungen in Service und Küche: der "Sattlerhof" in Gamlitz mit tollen 86 Punkten.

Johann Schmuck darf sich mit seinem erst im letzten Jahr eröffneten "Terra" in Stainz über 85 Punkte freuen © Achromatic Photography

Ebenfalls neu im Top-100-Ranking ist Johann Schmucks "Terra" in Stainz mit 85 Punkten. Wobei dieses ja zum Testzeitpunkt als alternierende "Winterlocaton" zum "Broadmoar" geführt wurde – darum sind in diesem Jahr die beiden Lokale als ein Wertungspunkt geführt. Derzeit nicht in den Top 100 wegen Küchenchefwechsels ist die "Saziani Stub’n" in Straden.

Hier gibt es das gesamte Steiermark-Ranking als PDF zum Download

Bestes Restaurant im Land mit der Höchstwertung von 100 Punkten und 5 Sternen ist das Steirereck in Wien. So urteilt der Guide "A la Carte" über das bestbewertete Haus Österreichs: "Nirgendwo sonst gelingt die Kombination aus hochkarätigem Fine Dining, regional orientierter Produktküche und perfekter Gastlichkeit so gut."

Nach wie vor das "Nonplusultra", wenn es um Spitzenküche geht: Heinz Reitbauer wird auch im Guide "À la carte" als Nummer 1 geführt © KANIZAJ Marija-M.

Im Ranking ganz knapp dahinter mit 99 Punkten befindet sich nach wie vor Andreas Döllerer in Golling mit seiner auf alpine Elemente fokussierten Küche. Aufgewertet um einen Punkt und damit neu mit 99 Punkten im Spitzenfeld liegt das "Landhaus Bacher" in Mautern, wo Thomas Dorfer der Wachau einen frankophilen Touch verleiht.