Zu einer wilden Verfolgungsjagd, die in einer Verletzung mündete, kam es am Donnerstagnachmittag in St. Marein und Umgebung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Gegen 14.45 Uhr nahm gerade eine Streife der Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal mit einem Zivilstreifenfahrzeug Kontrollen von St. Marein kommend auf der L 118 in Richtung Mürzhofen vor. In Mürzhofen bog, von einer Tankstelle kommend, direkt vor dem Streifenfahrzeug ein Mopedlenker ohne Kennzeichentafel auf die Straße ein und bog dann auf die L 115 in Richtung Allerheiligen im Mürztal ab. Daher entschlossen sich die Streifenpolizisten, das Moped mit Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten.