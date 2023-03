Zu einer wilden Verfolgungsjagd, die in einer Verletzung mündete, kam es am Donnerstagnachmittag in St. Marein und Umgebung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Gegen 14.45 Uhr nahm gerade eine Streife der Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal mit einem Zivilstreifenfahrzeug Kontrollen von St. Marein kommend auf der L 118 in Richtung Mürzhofen vor. In Mürzhofen bog, von einer Tankstelle kommend, direkt vor dem Streifenfahrzeug ein Mopedlenker ohne Kennzeichentafel auf die Straße ein und bog dann auf die L 115 in Richtung Allerheiligen im Mürztal ab. Daher entschlossen sich die Streifenpolizisten, das Moped mit Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten.

Daraufhin flüchtete der Mopedlenker in Richtung Allerheiligen und fuhr dann in Richtung Jasnitz/Sölsnitz. Die Beamten versuchten mehrmals, den Mopedfahrer zu überholen, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Die Verfolgungsfahrt ging dann weiter in Richtung St. Marein, der Mopedlenker flüchtete in weiterer Folge auf einem Fußweg in Richtung Graschnitz.

Über Wiese geflüchtet

Eine zur Unterstützung verständigte Streife aus St. Marein stellte sich auf dem, entlang der Autobahn verlaufenden, Fußweg hin, um den Mopedfahrer zu stoppen. Als der Mopedlenker dies bemerkte, versuchte er, nach rechts über eine Wiese zu flüchten. Allerdings lief ihm ein Polizist nach. Dabei stießen der Mopedfahrer und der Polizist zusammen und beide stürzten.

Der Polizist musste mit der Rettung in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck eingeliefert werden, er wurde dort ambulant behandelt. Der 15-jährige Mopedlenker dürfte leichte Beinverletzungen erlitten haben. Er wohnt im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und hatte seine Fahrt mit einer sogenannten Action-Cam gefilmt. Er wird wegen mehrerer strafbarer Handlungen angezeigt. Als Motiv für seine Flucht gab der 15-Jährige an, er habe Angst vor einer möglichen Anzeige gehabt.