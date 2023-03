Am Dienstag um 16.25 Uhr wurden die Feuerwehren Kapfenberg-Diemlach, Kapfenberg-Stadt, Kapfenberg-Arndorf und das Einsatzleitfahrzeug Turnau zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Kapfenberg-Diemlach alarmiert. Rasch wurde der Brand in der Absaugungsanlage festgestellt und unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen.