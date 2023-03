Corona und andere Probleme haben dazu geführt, dass in Bruck einige wichtige Projekte um mehrere Jahre verschoben werden mussten. Dies hat nicht nur Nachteile, man hat jetzt immerhin Zeit, die Dinge gründlicher zu überlegen. So wurde etwa bereits im Jahr 2018 ein Radwegekonzept im Gemeinderat beschlossen, aber es hakte an einigen Stellen - etwa beim Radweg gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse. Ebenso beim Neubau der Mittelschule: Er wird kommen, aber wie er aussieht und was er konkret bietet, ist noch offen.