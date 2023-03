Die Details sind noch unklar. Fest steht allerdings, dass das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz nach Kapfenberg ausrückte. Dort kam es, so der aktuelle Stand, gegen 1 Uhr in Kapfenberg zu einem tätlichen Angriff gegen einen 29-jährigen Mann.