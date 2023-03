Schwere Verletzungen zog sich Freitagmittag eine 18-jährige Frau zu, die auf einer Reitanlage in Krieglach gerade ihr Training absolvierte. Dabei stürzte sie gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Pferd, wobei sie bewusstlos am Boden zum Liegen kam. Sofort waren mehrere Ersthelfer vor Ort, darunter zwei First Responder des Roten Kreuzes, eine Ärztin sowie eine Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die qualifizierte Erste Hilfe leisten konnten.