Fast zehn Jahre lang war ein Ehepaar in der Steiermark unterwegs, wo es sich mehrfach in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Deutschlandsberg niederließ. Das aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kommende Ehepaar mietete dabei zwischen 2013 und 2022 mehrere Unterkünfte von verschiedenen Vermietern an. Das Problem dabei? Mit dem Zahlen nahm es das Paar offenbar nicht so genau, was einen Vermieter auf den Plan rief.