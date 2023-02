"Bei ihrer Einvernahme im Krankenhaus war die Mutter geständig: „Ich war mit der Situation überfordert“, erklärte sie den Kriminalbeamten am Donnerstag. Einen Tag zuvor war es in einem Mehrparteienhaus in Kapfenberg zu der unfassbaren Tat gekommen: Als Nachbarn die Frau blutüberströmt vorgefunden hatten, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Diese hielten in der Wohnung Nachschau, entdeckten einen toten männlichen Säugling. Aufgrund der Spurenlage ging die Polizei sofort von einem Tötungsdelikt aus, die 27-Jährige soll ihren Sohn nach der Hausgeburt (bei der sie alleine gewesen sein soll) getötet haben. Die Ermittlungen laufen weiter: „Einige Aussagen müssen noch überprüft werden“, so Grundnig. Die Frau will etwa nichts von ihrer Schwangerschaft mitgekriegt haben.