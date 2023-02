Die Frequenz ist ausgereizt, ein Umbau teuer und Parkplätze sind Mangelware. Also könnte der Billa-Markt in Hauptplatz-Nähe in Bruck an der Mur geschlossen werden. Eine trockene Nachricht: Doch der Markt ist der letzte seiner Art im Zentrum – und beileibe kein Einzelfall. Also zog diese Nachricht weite Kreise. Nehmen die Teuerungen, um eine Krise zu nennen, selbst den Städten die Wurst vom Brot?