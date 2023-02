Auf der Rax im Gemeindegebiet von Reichenau (Bezirk Neunkirchen) an der Grenze der Bundesländer Steiermark und Niederösterreich ist am Mittwochnachmittag ein Alpinist verunglückt. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Baden war Polizeiangaben zufolge in der Langermannrinne abgestürzt, die er am Göbl-Kühn-Steig queren wollte.