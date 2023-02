Auf gleich zwei Geschäftsbereiche setzt die Liquid Lifestyle KG, so betreibt sie neben einem Unternehmen für Kajaktouren in Wildalpen auch das Apartmenthaus "Holzbox" am Niederalpl. Dieses Haus mit seinen elf Apartments wurde im Jahr 2013 übernommen, bald darauf stellten sich aber die ersten Probleme ein. In den ersten beiden Jahren konnte die Skisaison noch regulär durchgeführt werden, in der Saison 2015/16 kam es dann zu Problemen mit der Beschneiung.

Im Jahr 2017 kämpfte man mit den Schneemassen, welche die Zufahrt behinderten, ehe drei Jahre später die Pandemie begann. Aufgrund des Schneemangels und der mangelnden Beschneiung fiel noch dazu das Weihnachtsgeschäft 2022 komplett aus. All diese Rückschläge führten nun dazu, dass ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben beantragt wird, wie der Kreditschutzverband (KSV) 1870 am Mittwoch mitteilt.

Beim KSV berichtet man von 19 Gläubigern und fünf Dienstnehmern, Passiva von 321.000 Euro stehen Aktiva in Höhe von 43.000 Euro gegenüber. Der Sanierungsplan sieht laut KSV folgendermaßen aus: "Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Insolvenzquote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans." Das Unternehmen soll aber fortgeführt werden, wobei der Fokus künftig vermehrt auf den Outdoorbetrieb in der wärmeren Jahreszeit gelegt werden soll, weil hier eine verstärkte Nachfrage zu beobachten sei. "Dadurch könnte man auch Ausfälle im Winter kompensieren", so der KSV 1870.