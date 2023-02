Auf die Frage, was einen Ortsteil ausmacht, fällt häufig eine Antwort: die Verfügbarkeit von Post bzw. Postpartner. Wie sehr das Thema Post die Bevölkerung mitunter beschäftigt, wird dann sichtbar, wenn dieses Angebot verloren zu gehen droht. In Mariazell sucht man gerade eine Lösung für die vom Aus bedrohte Post, während Kindberg und Langenwang im Vorjahr auf der Suche nach Alternativen erfolgreich waren: In Kindberg übernahm im Mai die Lebenshilfe, in Langenwang im November das Sportstüberl.