Die drohende Schließung der "Spielzeuglade" in der Mittergasse veranlasste die Volkspartei in der Vorwoche, einen baldigen Innenstadt-Gipfel zu fordern. Dass dieser am Dienstag einstimmig beschlossen wurde, nimmt Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger wohlwollend zur Kenntnis: "Der Gipfel sollte spätestens Anfang März stattfinden." Geht es nach der Volkspartei, sollen möglichst alle Brucker Wirtschaftstreibenden daran teilnehmen, "um für eine echte Initialzündung zu sorgen" und im Idealfall ein zentrales Sprachrohr zu finden.