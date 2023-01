Große Aufregung herrschte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kapfenberger Stadtteil Walfersam, wo gegen 21.30 Uhr der Brandmelder in einem Hochhaus Alarm schlug. Die Kapfenberger Stadtfeuerwehr, die gleich zur Stelle war, nahm einen starken Brandgeruch wahr. Weil nicht bekannt war, ob sich eine Person in der Wohnung aufhält, wurde Vollalarm ausgelöst, womit auch die Nachbarfeuerwehren Hafendorf und Diemlach ausrückten.