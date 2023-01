Eine 34-Jährige ist am Dienstag in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit letztendlich tödlichen Verletzungen im Keller eines Mehrparteienhauses gefunden worden, von einem Tötungsdelikt wird ausgegangen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, soll die Frau zuvor mit einem Mann in Streit geraten sein. Der 33-jährige Ex-Mann des Opfers und eine weitere Person seien festgenommen worden.

Frau wies massive Verletzungen auf

Gegen 16.20 Uhr war in der Rettungsleitstelle ein Notruf eingelangt, dass es in einem Mehrparteienhaus im Keller zu einem heftigen Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war und die Frau möglicherweise verletzt sei. Die Rettungskräfte und eine Polizeistreife fuhren sofort zum Haus, wo sie im Keller eine blutüberströmte Frau fanden. Sie wies massive Verletzungen auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur mehr den Tod der Österreicherin feststellen.

Der Eingangsbereich des Mehrparteienhause © APA/ALEXANDER STEININGER

Lebensgefährte dringend tatverdächtig

Dringend tatverdächtig ist der Lebensgefährte des 34-jährigen Opfers, ein 33-jähriger Österreicher. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger, ein 44-jähriger Afghane, der im selben Haus wohnhaft ist, wurde ebenfalls festgenommen, da nicht auszuschließen war, dass auch er mit der Tat in Verbindung steht.

Derzeit laufen die Spurensicherung und die Einvernahmen der Tatverdächtigen. Der genaue Tathergang sowie die sozialen Verbindungen zwischen dem Opfer und den Tatverdächtigen sind noch Gegenstand intensiver Erhebungen.