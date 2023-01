Am frühen Morgen nach dem Mordalarm in der Obersteiermark erinnert rund um das grüne Vier-Parteien-Haus am Stadtrand von Mürzzuschlag optisch rein gar nichts an die grausame Tat, die sich hier einen Tag zuvor abgespielt hat.

Eine 34-jährige Frau ist am Dienstag hier mit letztendlich tödlichen Verletzungen im Keller des Mehrparteienhauses gefunden worden. Und zwar von ihrer eigenen Tochter (13) und einer 16-jährigen Jugendlichen aus Afghanistan. Das spätere Opfer hatte nämlich in einer Asylunterkunft gearbeitet und eine vierköpfige afghanische Familie mit Abschiebe-Bescheid bei sich aufgenommen.

Der Eingangsbereich des Mehrparteienhauses © APA/ALEXANDER STEININGER

Frau wies massive Verletzungen auf

Gegen 16.20 Uhr war in der Rettungsleitstelle ein Notruf eingelangt, dass es im besagten Mehrparteienhaus im Keller zu einem heftigen Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war und die Frau möglicherweise verletzt sei. Die Rettungskräfte und eine Polizeistreife fuhren sofort zum Haus, wo sie im Keller eine blutüberströmte Frau fanden. Sie wies massive Verletzungen auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur mehr den Tod der Obersteirerin feststellen.

Lebensgefährte dringend tatverdächtig

Als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte des 34-jährigen Opfers, ein 33-jähriger Österreicher. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger, der 44-jährige Vater der afghanischen Familie, wurde ebenfalls festgenommen, da laut Polizei "zunächst nicht auszuschließen war, ob auch er mit der Tat in Verbindung steht".

© Mitterböck

Blutiges Handtuch in der Waschmaschine

Der 13-Jährigen und der 16-Jährigen war aufgefallen, dass das obersteirische Paar, das in Trennung gelebt haben soll, gemeinsam mit dem Hund in den Keller gegangen war. Da der 33-jährige Obersteirer aber alleine mit dem Hund zurück in die Wohnung kam und ein blutiges Handtuch in die Waschmaschine gegeben haben soll, hielten die beiden Jugendlichen Nachschau – und entdeckten die schwerstverletzte Frau.

Im Zuge der Einvernahmen bestritt der 44-jährige afghanische Vater vehement, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Laut Ermittlern deckt sich dies auch mit der Aussage der beiden jungen Zeuginnen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Update: Der tatverdächtige Lebensgefährte leugnet die Tat ebenfalls, er wird am Mittwoch in die Justizanstalt Leoben überstellt.

Ermittler waren in den Abendstunden vor Ort © APA/ALEXANDER STEININGER

Messergriff gefunden

Auch noch am Mittwoch wird die Obduktion des Opfers stattfinden. Im Bereich des Tatorts wurde jedenfalls ein mit Blut versehener Messergriff gefunden, allerdings fehlt die dazugehörige Klinge. Es könnte sich dabei jedoch um die Tatwaffe handeln.

Im Ort wenig bekannt

In Mürzzuschlag war die Bluttat am Donnerstag natürlich Gesprächsthema, wobei niemand die betroffene Familie besser gekannt haben dürfte. Das obersteirische Paar war erst vor wenigen Jahren aus Wien nach Mürzzuschlag gezogen und soll wenig am gesellschaftlichen Gemeindeleben teilgenommen haben. Bemerkenswert: Auch der örtlichen Flüchtlingshilfe war die Familie nicht bekannt, obwohl offenbar eine afghanische Familie bei ihnen untergebracht war.