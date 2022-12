Zu Silvester knallt es heuer im doppelten Sinn. Zum einen, weil Gemeinden ausgefallene Feuerwerke aus dem Pandemiejahr 2020 nachholen. Zum anderen, weil die Preise für Böller, Kracher und Co förmlich explodiert sind. Wer nämlich für Silvester Feuerwerkskörper kaufen wollte, zahlte im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Als Hauptgrund für die Preissteigerung nennt der Verband der Pyrotechniker die Frachtkosten – sie haben sich teilweise vervierfacht.

Frachtkosten vervierfacht

Der Großteil der Feuerwerkskörper stammt aus China. „Vor Corona lag der Transportpreis für einen Container, mit einem Volumen von rund 67 Kubikmetern, bei 7000 Dollar. Jetzt bezahlen wir zwischen 25.000 und 30.000 Dollar“, sagt Obmann Hans Liebenwein und spricht von einer „massiven Erhöhung“. Auch im kommenden Jahr rechnet er damit, dass die Preise für Raketen und Feuerwerkskörper in die Höhe schießen werden: „Wir haben die Preisliste schon vorliegen. Silvester 2023/2024 wird noch einmal um 15 Prozent teurer werden.“

Discounter und Baumärkte steigen derweil aus dem Geschäft aus. Dort werden keine Raketen oder Böller mehr verkauft. Die Lagerung sei zu aufwendig und nicht rentabel. Feuerwerkskörper gelten natürlich als Gefahrengut. Dafür sind genehmigte Lager notwendig, etwa Verkaufscontainer oder -stände. Rundherum muss eine Schutzzone von fünf bis 20 Metern eingerichtet werden. Das nimmt dem Handel viel Platz und vor allem viele Parkplätze weg.

Bis zu 4,5 Millionen Euro Schaden

Seltener krachen lassen werden es die Österreicherinnen und Österreicher trotz Teuerungen aber nicht, glaubt Liebenwein. Zum Jahreswechsel verknallt man im Land bis zu zehn Millionen Euro. Die teuerste Nacht des Jahres ist gleichzeitig auch die schadensträchtigste. Für sämtliche Silvesterschäden bezahlt die Wiener Städtische Versicherung jährlich bis zu 4,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für „Steirer helfen Steirern“ und „Kärntner in Not“ kamen innerhalb eines Jahres 3,2 Millionen Euro an Spenden zusammen. Die häufigsten Unfälle betreffen Autos, die beschädigt werden, es gibt demolierte Wände oder Explosionen in Gebäuden. Aufgrund der vorherrschenden Trockenheit warnt der steirische Landesfeuerwehrverband zudem vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

Auch die Polizei rüstet sich für eine einsatzintensive Silvesternacht. In der Steiermark ist eine „Aktion scharf“ geplant, die Kärntner Polizei kündigt an, deutlich mehr Beamtinnen und Beamten im Einsatz zu haben. Damit es erst gar nicht zu solchen Krawallnächten kommt, braucht es strengere Kontrollen an der Grenze, findet Liebenwein. Der Großteil der Unfälle würde mit illegalen Feuerwerkskörpern passieren, die aus Polen und Tschechien nach Österreich kommen. Feuerwerke völlig zu verbieten, findet er falsch. „Es kann nicht sein, dass ein legales Produkt, das hier im Land gekauft wird, im Ortsgebiet nicht verwendet werden darf“, sagt Liebenwein.

Genehmigen kann das nur der jeweilige Bürgermeister. Wie etwa in Weiz, wo ein „Mega-Feuerwerk“ am Hauptplatz stattfinden wird. Krachen lassen werden es auch die Betreiber der Therme Nova in Köflach. Auch das Lachtal-Feuerwerk ist wieder zurück. In Kapfenberg oder in Graz setzt man der Umwelt und den Tieren zuliebe auf eine Laser- bzw. Wassershow.