Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagnachmittag, dem 27. Dezember, im Kapfenberger Stadtteil Schirmitzbühel. Das Opfer, ein 39-jähriger Bosnier, wählte daraufhin gegen 14 Uhr den Polizeinotruf. Laut seinen Angaben hätte ihn ein 30-jähriger Einheimischer mit einem Messer in der Brahmsgasse bedroht und sogar angegriffen. Der Täter flüchtete daraufhin in einem Pkw.