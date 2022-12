Gerüchte um einen versuchten Sexualdelikt machten in den vergangenen Tagen im Mürztal die Runde, zugetragen haben soll er sich am Montag, dem 19. Dezember, rund um die Kletterhalle Mitterdorf (Gemeinde St. Barbara). Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt die Landespolizeidirektion Ermittlungen, die aktuell von der Außenstelle des Landeskriminalamts in Niklasdorf durchgeführt werden.

Nach aktuellem Stand habe sich der Vorfall demnach gegen 19.30 Uhr auf einem dunklen Feldweg im Bereich einer Kletterhalle ereignet. Dabei soll einer der beiden Täter der Frau ins Gesicht geschlagen und sie anschließend zu Boden gedrückt haben, zudem versuchten die mutmaßlichen Täter, der Frau die Kleidung vom Oberkörper zu reißen.

Laut Angaben des Opfers gelang es ihr allerdings, sich am Boden liegend loszureißen und die Flucht nach Hause zu ergreifen. Ihr Lebensgefährte verständigte daraufhin telefonisch die Polizei. "Es gab in weiterer Folge eine örtliche Fahndung mit mehreren Streifen", heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Diese blieb allerdings ergebnislos und wurde um 22.30 Uhr abgebrochen.

Gesichtsverletzungen festgestellt

Bei der späteren Opfervernehmung änderte die Frau die Angaben zum Tatort. Dieser soll nicht - wie ursprünglich vom Opfer angegeben - im Bereich eines dunklen Feldweges liegen, sondern direkt am Parkplatz der besagten Kletterhalle. "Untersucht wurde die Frau im LKH Bruck", heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Die 26-Jährige erlitt laut einem ärztlichen Befund Schwellungen und Rötungen im Bereich ihres Gesichts.

Um diesen Sittlichkeitsdelikt aufzuklären, wendet sich das Landeskriminalamt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Die beiden Männer sollen zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein und eine mittlere Statur haben. Beide sollen einen dunklen Vollbart tragen und einen dunklen Hautteint haben. Sie sollen zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet gewesen sein. Hinweise können direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark weitergegeben werden, am besten telefonisch unter 059-133-60-3333 oder 133.