Im Jahr 2017 war das Eisenbahnunternehmen TecSol mit Sitz in Floing (Bezirk Weiz) und der Werkstätte in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) erstmals in Konkurs gegangen. Ein nicht realisierter Auftrag im Iran, auf dessen hohen Projektvorbereitungskosten das Unternehmen sitzen geblieben war, war damals schuld daran. 100 Gläubiger meldeten rund vier Millionen Euro an Forderungen an, sie wurden mit einer Quote von 20 Prozent bedacht und das von Willi Maier im Jahr 2006 gegründete Unternehmen wurde fortgeführt.