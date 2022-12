Gestern Vormittag krachte es in Mariazell. Ein Lkw und ein Pkw stießen auf der B 20 zusammen. Gegen 11:15 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Pkw von Gußwerk kommend in Richtung Wegscheid unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein 31-jähriger Südoststeierer mit seinem Klein-Lkw entgegen. In seinem Fahrzeug befanden sich noch seine Lebensgefährtin (30) sowie die beiden Kinder (8 und 10).