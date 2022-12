Fünf Punkte hatten der steirische LH Christopher Drexler (ÖVP) und sein Vize Anton Lang (SPÖ) zur geplanten Asylunterkunft in Kindberg in einem Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Anfang Dezember eingefordert. Am Freitag trafen der Landeshauptmann und der Minister zu einem Arbeitsgespräch in der Grazer Burg aufeinander, danach versicherte man gemeinsam: Alle Forderungen werden umgesetzt, sobald die ersten Asylwerber Anfang nächsten Jahres das ehemalige Landespflegeheim in Kindberg beziehen.