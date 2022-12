Am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal mit seinem Pkw auf der L 553 in Fahrtrichtung Sankt Stefan ob Leoben. Am Beifahrersitz saß ein 40-Jähriger, ebenfalls aus dem Murtal. Zeitgleich fuhr ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw in entgegengesetzte Richtung.