Nein, Wolfgang Plasser, gehört nicht zur Spezies der Realitätsverweigerer. Doch wenn der Chef der Pankl-Gruppe mit Hauptsitz in Kapfenberg über anstehende Investitionspläne sowie Wachstumszahlen des Auto-, Rennsport- und Luftfahrtausrüsters berichtet, wähnt man sich bisweilen in einer anderen Zeit. Einer Zeit vor dem Krieg in der Ukraine, vor der Teuerungs- und Energiepreiskrise. Vor der Gewitterstimmung am Konjunkturhorizont. Dabei geht Plasser ebenfalls davon aus, dass Europa 2023 mit einer Rezession konfrontiert sein dürfte – und dass sich die Wettbewerbssituation einiger Industriebereiche aufgrund der vervielfachten Energiepreise weiter verdüstern wird. „Das ist ein vorwiegend europäisches Problem und keines oder kaum eines in den USA oder Asien.“ Vor allem bei energieintensiven Produktionen, etwa im Gießerei-Bereich, die nicht auf Premium-Segmente abzielen und entsprechende Kostensteigerungen nicht weitergegeben können, sei mit Verlagerungen zu rechnen, „die Profiteure davon werden nicht in Europa sein“, so Plasser.

Auch 2023 zweistelliges Wachstum angepeilt

Die Pankl-Gruppe selbst sieht er aber auch für eine etwaige Rezession „gut gerüstet“. Zum einen, weil Nischen bespielt werden, die auch weiterhin kräftig wachsen, aber auch, weil die „Auftragspipeline so gut gefüllt ist, dass wir 2023 trotzdem zweistellig wachsen werden“, so Plasser. Im Geschäft mit Hightech-Komponenten für Premium-Fahrzeuge, für den Rennsport (Pankl beliefert sämtliche Formel-1-Rennställe u. a. mit Motorkomponenten) sowie den Flugzeugbereich seien bei Pankl keine Eintrübungen zu verzeichnen. So legt der Umsatz der Pankl AG (Pankl Gruppe inklusive der deutschen SHW AG) von 709 Millionen Euro im Vorjahr auf heuer mehr als 800 Millionen Euro zu – das Ziel, die Umsatz-Milliarde zu knacken, hält Plasser bis 2025 für realistisch.

„Köflach wird stark ausgebaut und wachsen"

Gut ein Viertel des Gruppenumsatzes entfällt auf Österreich mit den Standorten in Kapfenberg, Bruck und Köflach, wo Anfang 2021 der Schmiede-Spezialist Krenhof übernommen wurde. Ein wichtiger Schritt, „weil wir so unsere Wertschöpfungstiefe weiter erhöhen konnten, diese Strategie verfolgen wir seit vielen Jahren“. Köflach spielt in den Zukunftsplänen eine zentrale Rolle, „2023 beginnt dort der Ausbau zum Schmiedezentrum für den Gesamtkonzern“. In einem ersten Schritt werden in Köflach nächstes Jahr zwölf Millionen Euro in neue Gebäudeinfrastruktur investiert werden, acht Millionen Euro fließen dann bis Ende 2024 in eine neue Schmiedepresse. „Köflach wird stark ausgebaut und wachsen“, betont Plasser. Mit den Investitionen soll ein weiterer Mitarbeiteraufbau am Standort einhergehen – von derzeit mehr als 260 auf bis zu 500 im Endausbau.

Im Schnitt 100 neue Mitarbeiter pro Jahr

Die Mitarbeiterzahl wurde in den steirischen Pankl-Werken zuletzt im Schnitt um 100 pro Jahr erhöht, das soll so weitergehen, „wir stellen weiter ein und suchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Dafür nimmt auch die hauseigene Akademie, die um rund zwölf Millionen Euro bis Ende 2024 in Kapfenberg entsteht, Formen an.

Akademie: Lehrlingsausbildung wird weiter forciert

Das Ausbildungszentrum soll als globales Know-how-Zentrum dienen, das auch mittels Hybrid-Schulungen, die Wissensweitergabe vereinfacht. Ein besonderer Fokus liegt auf der Infrastruktur für die Lehrlingsausbildung. „Die spielt für uns eine ganz wesentliche Rolle und wird auch weiter ausgebaut, wir haben die Zahl der Lehrlinge seit 2015 verdreifacht und bilden mittlerweile knapp 150 Lehrlinge in Kapfenberg, Bruck und Köflach aus.“ 2025 könnten es 200 sein, so Plasser. Die Akademie entsteht übrigens direkt gegenüber dem neuen Pankl-Aerospace-Werk, das für rund 28 Millionen Euro errichtet wird, „das wird ab kommenden Februar besiedelt“.