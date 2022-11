Die L 118 war gestern, Freitag, Schauplatz eines dramatischen Rettungseinsatzes. Gegen 15.15 Uhr steuerte eine 81-Jährige ihren Pkw in Mitterdorf in den Kreuzungsbereich mit der Oberen Berggasse. Zur selben Zeit kam ihr ein 17-jähriger Lenker entgegen.

Genau ist die Ursache noch nicht geklärt, Faktum ist, dass die Fahrzeuge der beiden Lenker kollidierten. Die Dame am Steuer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie vom Notarzt an Ort und Stelle erstversorgt werden musste. Sie wird derzeit im LKH Bruck/Mur behandelt. Über schwerere Verletzungen des 17-Jährigen ist derzeit nichts bekannt.