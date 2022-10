In Mürzzuschlag ist immer irgendetwas in Gange. Deshalb lud Bürgermeister Karl Rudischer am vergangenen Samstag, dem 29. Oktober, zu einer Busrundfahrt, um die Vielzahl an aktuellen Projekten der Stadtgemeinde Mürzzuschlag den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen.