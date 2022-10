Das Jahr 2022 war noch jung, da sorgte der Kindberger Pfarrer Andreas Monschein für einen wahren Paukenschlag. Am Morgen des 9. Jänner verkündete er nach einem Gottesdienst seinen Rücktritt „nach langer Überlegung, viel Nachdenken, Begleitung und einigem Ringen“. Ausschlaggebend war die Liebesbeziehung zu einer Frau, diese Entscheidung sorgte weit über die Grenzen der Region hinaus für – weitestgehend positives – Echo. Aus der medialen Öffentlichkeit zog sich Monschein unmittelbar nach seiner Bekanntmachung zurück, nun steht er aber dem Podcast „Frei.Mut“ der Diözese Graz-Seckau Rede und Antwort. Ausgestrahlt wird das Gespräch am Montag, dem 31. Oktober. Das Fazit Monscheins, der 13 Jahre lang als Priester tätig gewesen war und seit Schulbeginn als Religionslehrer in mehreren Kindberger Schulen arbeitet: „Nur weil man sich umentscheidet, heißt das nicht, dass die erste Entscheidung falsch war.“