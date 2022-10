Am 27. und 28. Oktober findet in den Räumlichkeiten des Festsaals und der Volksschule St. Lorenzen eine Tagung für Gesundheit, mentale Stärke und Energetik statt. Im Zuge der beiden Tage können Interessierte Vorträge besuchen und mit Ausstellern verschiedener Bereiche des mentalen und körperlichen Bewusstseins in Kontakt treten.