In der Steiermark ist am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei mit vier Begleitern im Graschnitzgraben, von der Jageralm kommend talwärts auf einer Forststraße vermutlich auf einen Stein aufgefahren und zu Sturz gekommen. Trotz Reanimationsversuchen seiner Freunde, der Bergrettung und der Besatzung des Rettungshubschraubers starb der Mann noch an der Unfallstelle.