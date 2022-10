Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenwang gegen 1 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem spektakulären Verkehrsunfall gerufen. Am Granizbauerweg war ein Unfall mit einem Pkw passiert. Das Fahrzeug kam im Flussbett am Dach zum Liegen und der Lenker befand sich noch im Fahrzeug, als die Einsatzkräfte eintrafen.