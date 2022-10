Bei Reparaturarbeiten an einem Kraftwerk in Kindberg kam es am Freitag zu dramatischen Szenen. Ein 15-jähriger Lehrling stürzte aus ungeklärten Umständen von einem Staudamm in die eiskalte Mürz. Ein Arbeitskollege rettete den Burschen unter Einsatz des eigenen Lebens aus dem Wasser.