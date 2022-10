Medizinischer Notfall: Radfahrer verstorben

In Preding (Bezirk Deutschlandsberg) starb am Mittwochnachmittag ein 62-jähriger Radfahrer, vermutlich nach einem medizinischen Notfall. In Kapfenberg musste eine 52-Jährige nach Sturz mit E-Bike ins Spital geflogen werden, in Paldau wurde ein Fahrrad von einem Traktor überfahren, der Lenker verletzt.