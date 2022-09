Drexler: "Alles dazu tun, dass sich 2015 nicht wiederholt"

Steigende Asylanträge und die Debatte um das geplante Asylheim in Kindberg münden in einem Sonderlandtag am Donnerstag. Neuigkeiten zum geplanten Asylheim in Kindberg gibt es derzeit nicht, die Gespräche mit der BBU laufen, so der Innenminister am Mittwoch.