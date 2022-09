Mit dem Start der Schülerinnen und Schüler in ein neues Schuljahr geht auch das Programm des Eltern-Kind-Zentrums Mürztal (Ekiz) in eine neue Runde. "Wir haben uns über den Sommer gesammelt und neue Workshops entwickelt", sagt Ekiz-Leiterin Sabine Ellmeier. Neu sind beispielsweise die Turngruppen, die in Mürzzuschlag und Wartberg über die Bühne gehen. Aber auch die "Entdecker-Minis" sollen Eltern und Kindern Spaß bereiten. Das Vermitteln sensomotorischer Erfahrungen wie fühlen, riechen, schmecken und hören stehen hier an sieben Terminen im Vordergrund. "Klassiker wie die Babymassage oder die Singmäuschen finden weiterhin statt", sagt Ellmeier, die sich bereits über Anmeldungen freuen konnte. "Es ist immer schön zu sehen, dass auch Neo-Mamas den Weg zu uns finden. Neue Gesichter mischen die Gruppen durch und bringen frischen Wind in die Gruppen", sagt Ellmeier. Zu einem Großteil Mütter die Ekiz-Gruppen, war Ellmeier motivierte eigene Papa/Opa-Kind-Programme zu gestalten. Basteln zum Valentins- oder Muttertag werden geboten.