Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der B 72 im Raum Krieglach gekommen. Gegen 15:30 Uhr war ein 56-jähriger Motorradlenker aus Dänemark vom Alpl kommend in Richtung Krieglach talwärts unterwegs. Bergwärts kam ihm ein 18 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz in Richtung Ratten entgegen. Bei Straßenkilometer 80,7 geriet der Autofahrer während des Bedienens seines Radios auf die andere Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Motorradlenker, der in der Folge stürzte.