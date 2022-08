Zu einem folgenschweren Unfall ist es am späten Mittwochnachmittag auf der B 21 bei Mariazell gekommen. Gegen 11.30 Uhr waren ein 58-Jähriger und ein 46-Jähriger (beide aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich) mit ihren Motorrädern von Mariazell kommend in Fahrtrichtung Terz unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen (NÖ) ebenfalls sein Motorrad. Er fuhr zusammen mit fünf weiteren Motorradfahrern und als Vorletzter in der Gruppe. In einer Rechtskurve dürfte der 27-Jährige auf die linke Fahrbahn geraten sein und kollidierte zuerst mit dem 46-Jährigen und kurz darauf frontal mit dem 58-Jährigen.