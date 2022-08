Es ist die bis dato größte steirische Insolvenz in diesem Jahr: Der Großhändler „A. Hausmann GmbH“ mit Hauptsitz in der Bienensteinstraße in Bruck an der Mur sowie Standorten in Klagenfurt, Villach, Seiersberg, Wiener Neudorf, Bergheim und dem Versandhandel in Freistadt musste zu Wochenbeginn ein Sanierungsverfahren beantragen.