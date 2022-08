Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Sonntag kurz vor 11 Uhr nahe Mariazell gekommen. Ein 54-jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war in Halltal bei Mariazell gerade mit Holzarbeiten beschäftigt, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit der Hand in einen Holzspalter geriet. Dabei wurden dem Mann mehrere Finger abgetrennt.