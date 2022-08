Ein Restaurant fand sich doch, das noch offen hatte. Schließlich verheißt schon sein Name „Belvedere“ eine schöne Aussicht. Auch die Bäckerei bringt mit ihrer für Gäste offen stehenden Türe einen bunten Tupfer in das sonst graue Bild. Die Aussicht in diesem kleinen, luftigen Ort ist eher getrübt, über Hotels, Lokalen und einst feinen Geschäften hängt groß das Schild „Geschlossen“. Die Wege, die sich durch den Kurort schlängeln, auf denen einst die feine Gesellschaft der Sommerfrischler promenierte und sich sehen ließ, wirken heute verlassen. Semmering hatte jahrzehntelang seine große Zeit, die in den 60er-Jahren auslief, die Gegend fiel in den Dornröschenschlaf, aus dem sie noch nicht erwachte.