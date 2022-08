Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich rund ums Wochenende auf Kapfenberger Gemeindegebiet. In der Nacht auf Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hafendorf zu einem Verkehrsunfall in Apfelmoar alarmiert. Dort hatte sich nach Pkw in Fahrtrichtung Kapfenberg nach der Ausfahrt aus dem Autohaus-Kreisverkehr überschlagen. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Hafendorf von Scherben und Fahrzeugteilen befreit, im Anschluss wurde das Fahrzeug von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert.