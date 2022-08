Als Gendarmen am 30. Dezember 1978 gegen 15 Uhr ausrückten, um einen Betrüger zu verhaften, ahnten sie nicht, dass der Gesuchte auch an einem Tötungsdelikt beteiligt war. Dieser Totschlag, ein Jahr zuvor in München, löste die Tragödie am Herzogberg in Kindberg aus. Postenkommandant Johann Stauber (54) und der junge Inspektor Johann Müllner (24) überlebten den Einsatz nicht. Nur Jakob Eggenreich (58) entkam dem Killer schwerst verletzt.